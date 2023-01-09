Кампуш решил притормозить с идеей трансфера Унаи

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не спешит с трансфером полузащитника «Анже» Аззедина Унаи. Напомним, недавно появились слухи о том, что парижане якобы согласовали переход 22-летнего хавбека, но журналист Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

Если верить инсайдеру Адриену Гренье, Унаи действительно ещё далёк от трансфера в «ПСЖ». Дело в том, что Кампуш решил притормозить сделку. Португалец не хочет спугнуть некоторых молодых полузащитников парижан, которых может смутить трансфер нового конкурента.

В переходе Унаи также заинтересован лидер Серии А «Наполи», который активно работает над сделкой.