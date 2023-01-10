Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2022 году – он получил 108 млн фунтов стерлингов. Рейтингом делится Forbes.

На втором месте разместился баскетболист НБА Леброн Джеймс – 101 млн фунтов. А вот на третьем снова представитель мира футбола – это новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 96 млн фунтов. На четвёртом – другая звезда «ПСЖ» – Неймар – 79 млн фунтов.

Закрывает пятёрку ещё один баскетболист – Стефен Карри – 77 млн фунтов.

Отметим, что больше футболистов в первой десятке нет.