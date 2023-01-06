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Чемпионат Франции. Лига 1

L’Equipe: Мбаппе признан спортсменом года во Франции, Бензема второй

06 Января 2023 • 19:57 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Французское издание L’Equipe подвело итоги голосования за лучшего спортсмена Франции в 2022 году. Первое место с большим отрывом завоевал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он набрал 832 балла. На втором месте разместился обладатель «Золотого мяча» и голеадор мадридского «Реала» Карим Бензема – 484 балла. Третье место занял биатлонист Кентен Фийон‑Майе – 404 балла. Больше из футболистов в первую десятку рейтинга никто не попал.

Напомним, в 2022 году Карим Бензема внёс огромный вклад в завоевание мадридским «Реалом» Кубка Лиги чемпионов. А Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, сборная Франции заняла на турнире второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Января 2023 в 21:23
Будущий президент Франции. Он уже потерял берега , у него такие же будут проблемы воспирятия реалтности как и у Роналду , которому после перехода в Реал нахлобучили корону , и долбили в бошку что он ,,,лючший,, в итоге глубочайшая шизофрения и покорение пустынь на верблюдах . А этот введет еще и если не черный расизм ,то коленопреклониние точно . Ну какая Мбапа лучшая спортсмен Франции ?!!! Даже футболист не лучший...
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