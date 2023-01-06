L’Equipe: Мбаппе признан спортсменом года во Франции, Бензема второй

Французское издание L’Equipe подвело итоги голосования за лучшего спортсмена Франции в 2022 году. Первое место с большим отрывом завоевал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он набрал 832 балла. На втором месте разместился обладатель «Золотого мяча» и голеадор мадридского «Реала» Карим Бензема – 484 балла. Третье место занял биатлонист Кентен Фийон‑Майе – 404 балла. Больше из футболистов в первую десятку рейтинга никто не попал.

Напомним, в 2022 году Карим Бензема внёс огромный вклад в завоевание мадридским «Реалом» Кубка Лиги чемпионов. А Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, сборная Франции заняла на турнире второе место.