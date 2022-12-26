​Стало известно, когда Месси вернётся на поле

Лионель Месси отдыхает после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира. В ближайших матчах «ПСЖ» придётся обходиться без звёздного аргентинского форварда в атаке. Как сообщает TyC Sports, в «ПСЖ» ожидают, что Месси вернётся на футбольное поле в игре Лиги 1 против «Анже». Матч намечен на среду, 11 января.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 19 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач на партнёров.

«ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ближайшего преследователя в лице «Ланса» парижане опережают на пять очков.