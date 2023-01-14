Ди Лоренцо: «Спаллетти привил нам победный менталитет»

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» разгромил туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели уже пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

Разгром туринского клуба прокомментировал полузащитник команды Джованни ди Лоренцо, который нахваливает наставника неаполитанского клуба.

- В раздевалке царила атмосфера уверенности, тренер отлично подготовил нас. А мы сделали то, что он хотел. Прекрасная победа, мы сыграли в фантастической обстановке, и такая сплоченность команды должна позволить нам далеко пойти в этом сезоне. В происходящем с нам большая заслуга тренера, с которым мы работаем в последние полтора года, - цитирует слова ли Лоренцо calcionapoli1926.it.