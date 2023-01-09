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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти назвал штатного пенальтиста «Наполи» на вторую половину сезона

09 Января 2023 • 18:14 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти назвал штатного пенальтиста своей команды. Им во второй половине текущего сезона станет грузинский вингер Хвича Кварацхелия, пишет Pazzi Di Fanta.

Кварацхелия – один из лучших игроков лидера Серии А в этом сезоне, ведь на счету у 21-летнего грузина уже накопилось восемь голов и 10 ассистов в двух турнирах – в чемпионате Италии и в Лиге чемпионов УЕФА.

В минувшие выходные неаполитанцы одержали важную победу над «Сампдорией» и теперь отрываются от идущего вторым «Ювентуса» на семь очков.

В следующем туре Серии А «адзурри» в центральном матче тура, а может быть и всего чемпионата встретятся с набравшим отличный ход «Ювентусом», битва принципиальных соперников состоится 13 января в Неаполе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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