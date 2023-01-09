Спаллетти назвал штатного пенальтиста «Наполи» на вторую половину сезона

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти назвал штатного пенальтиста своей команды. Им во второй половине текущего сезона станет грузинский вингер Хвича Кварацхелия, пишет Pazzi Di Fanta.

Кварацхелия – один из лучших игроков лидера Серии А в этом сезоне, ведь на счету у 21-летнего грузина уже накопилось восемь голов и 10 ассистов в двух турнирах – в чемпионате Италии и в Лиге чемпионов УЕФА.

В минувшие выходные неаполитанцы одержали важную победу над «Сампдорией» и теперь отрываются от идущего вторым «Ювентуса» на семь очков.

В следующем туре Серии А «адзурри» в центральном матче тура, а может быть и всего чемпионата встретятся с набравшим отличный ход «Ювентусом», битва принципиальных соперников состоится 13 января в Неаполе.