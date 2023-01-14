Кассано жёстко высказался об Аллегри после разгрома «Ювентуса»

Экс-нападающий «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после разгромного поражения от «Наполи» в матче 18-го тура Серии А. «Старая синьора» была разбита со счетом 1:5.

«Юве» проваливает все последние матчи. Команда демонстрирует ужасную игру. Джованни Галеоне часто твердит, что Аллегри отказался от предложений «Челси» и мадридского «Реала». Как по мне, это чушь собачья. В Аллегри больше дерьма, чем души. Хоть Спаллетти и выиграл меньше, но его я могу назвать гением», - передает слова Антонио Calciomercato.

По итогам 18 туров чемпионата Италии «Ювентус» с 37 баллами занимает третье место в турнирной таблице.