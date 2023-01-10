Погба вернулся к тренировкам в «Ювентусе»

Радостная новость для всех фанатов «старой синьоры» - звёздный француз Поль Погба, пропустивший мундиаль в Катаре, снова в строю – он вернулся к тренировкам в «Ювентусе». Об этом рапортует пресс-служба туринского клуба.

29-летний француз уже тренируется в общей группе и выполняет физические упражнения, если верить опубликованным «Ювентусом» фото.

Напомним, что Погба повредил колено ещё летом на сборах и позже перенёс операцию. В сентябре он был прооперирован, а в октябре, казалось, что уже готов был выйти на поле – но получил мышечную травму.

В текущем сезоне у него, что логично, у француза ещё нет сыгранных матчей.