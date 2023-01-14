В Италии «Наполи» уже сравнивают с «Аяксом» Кройфа и «Барселоной» Гвардиолы

Отменной победой «Наполи» завершился восемнадцатый тур чемпионата Италии, команда Лучано Спаллетти оставила не у дел туринский «Ювентус», забив тому целых пять мячей. Восторги итальянский прессы по поводу выступления неаполитанцев столь велики, что команда уже удостоилась сравнений с самыми блестящими коллективами в истории футбола.

- Этот успех подчеркнул волшебную игру «Наполи», который не стал изменять своему стилю и обыграл «Ювентус». Они получили лишь одну желтую карточку - не пришлось «выключать» «Ювентус» при помощи грубости, хватило техники и вдохновения. «Милан» Сакки, «Аякс» Кройфа, «Барселона» Гвардиолы - и теперь «Наполи», - написала La Gazzetta Dello Sport.