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Чемпионат Италии. Серия А

Данило: «Мы не можем позволить себе думать о «скудетто»

14 Января 2023 • 03:20 Комментировать
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Защитник туринского «Ювентуса» Данило высказался о чемпионских перспективах клуба после поражения от «Наполи» со счётом 1:5.

«Мы не можем позволить себе думать о «скудетто», так как этот вопрос не решится до июня. «Ювентус» всегда должен стремиться к победе в чемпионате, однако нам нужно сосредоточиться и вернуться на верный путь», — приводит слова бразильского защитника издание Football Italia.

Отметим, что унизительное поражение в Неаполе увеличило отставание «бьянконери» от первого места до 10 очков. После 18 туров на счету подопечных Массимилиано Аллегри 37 баллов.

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Ювентус Данило
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