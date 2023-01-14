Данило: «Мы не можем позволить себе думать о «скудетто»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило высказался о чемпионских перспективах клуба после поражения от «Наполи» со счётом 1:5.

«Мы не можем позволить себе думать о «скудетто», так как этот вопрос не решится до июня. «Ювентус» всегда должен стремиться к победе в чемпионате, однако нам нужно сосредоточиться и вернуться на верный путь», — приводит слова бразильского защитника издание Football Italia.

Отметим, что унизительное поражение в Неаполе увеличило отставание «бьянконери» от первого места до 10 очков. После 18 туров на счету подопечных Массимилиано Аллегри 37 баллов.