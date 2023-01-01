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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» надеется вернуть Влаховича в строй до матча с «Наполи»

01 Января 2023 • 23:49 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ещё может восстановиться до поединка против «Наполи».

Сербский форвард точно пропустит встречу с «Кремонезе», которая состоится 4 января. Ранее итальянские СМИ сообщили, что Влахович не успеет залечить травму до ключевого поединка с «Наполи», запланированного на 13 января, однако шансы на это пока сохраняются. 22-летний форвард предпримет максимальные усилия, чтобы помочь своей команде в матче с действующими лидерами турнирной таблицы Серии А.

Душан Влахович – лучший бомбардир «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше чемпионата с шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Душан Влахович
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