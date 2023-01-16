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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Час Спаллетти настал»

16 Января 2023 • 05:30 Комментировать (1)
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Известный итальянский специалист Арриго Сакки остался под сильнейшим впечатлением от разгрома, который учинил «Наполи» туринскому «Ювентусу». Теперь Сакки, приведший к многочисленным победам «Милан», не сомневается - час «Наполи» настал.

- Теперь я буду болеть за Спаллетти. Когда они забили второй гол, я закричал так, что моя жена спросила «что происходит, Арриго»? Настал час Спаллетти, он дарит идеи, с ним «Наполи» стал успешным, креативным. Сегодня он - наш феномен. Он показывает, что красивый футбол - тоже ценность, и это не сон, а действительность, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Арриго Сакки
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Комментарии (1)
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venge
16 Января 2023 в 05:42
Сейчас все, кому не лень, возносят Наполи до небес. На самом деле, они просто обыграли Ювентус - команду без тренера.
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