Сакки восхищается синергией «Наполи»

Как мы уже сообщали, победа «Наполи» над «Ювентусом» привела в дикий восторг Арриго Сакки, бывшего наставника «Милана» и «Пармы». Сакки не сомневается в том, что «Наполи» выиграет чемпионский титул, а секрет успеха команды видит в скромности и командной игре.

- В матче с «Ювентусом» я увидел идеальную синергию. А синергия означает также и скромность. Это значит, что есть команда, игроки которой готовы сдерживать свои амбиции ради командных интересов. Что и было видно в матче с «Ювентусом», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В девятнадцатом туре Серии А «Наполи» предстоит сыграть с «Салернитаной».