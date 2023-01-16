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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки восхищается синергией «Наполи»

16 Января 2023 • 07:44 Комментировать
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Как мы уже сообщали, победа «Наполи» над «Ювентусом» привела в дикий восторг Арриго Сакки, бывшего наставника «Милана» и «Пармы». Сакки не сомневается в том, что «Наполи» выиграет чемпионский титул, а секрет успеха команды видит в скромности и командной игре.

- В матче с «Ювентусом» я увидел идеальную синергию. А синергия означает также и скромность. Это значит, что есть команда, игроки которой готовы сдерживать свои амбиции ради командных интересов. Что и было видно в матче с «Ювентусом», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В девятнадцатом туре Серии А «Наполи» предстоит сыграть с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Арриго Сакки
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