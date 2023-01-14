Спаллетти: «Играя на пределе возможностей, «Наполи» способен на что угодно»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о разгромной победе над «Ювентусом» в матче Серии А (5:1).

Команда Массимилиано Аллегри одержала восемь сухих побед в чемпионате кряду перед приездом в Неаполь, однако лидеры турнирной таблицы уверенно разобрались с крепкой обороной «бьянконери», увеличив отрыв до десяти очков.

«Замечательный вечер. Команде удалось поддерживать высокий темп, публика гнала игроков вперёд и создавала отличную атмосферу – именно это нам и требовалось. Играя на пределе возможностей, «Наполи» способен на что угодно.

Мы сохранили правильный настрой, когда «Ювентус» отыграл один мяч при счёте 2:0. Болельщики помогли нам справиться с давлением соперников», – сказал в интервью DAZN Спаллетти.