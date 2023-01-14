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Чемпионат Италии. Серия А

Победный гол Хвичи и всего пять от Неаполя: «Наполи» унизил «Ювентус» в битве лидеров Серии А

14 Января 2023 • 00:39 Комментировать (14)
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

«Наполи» и «Ювентус» сошлись в рамках 18-го тура Серии А.

Протокол игры  
Наполи5:1Ювентус
(1:0) Осимхен Виктор14'  
(2:0) Кварацхелия Хвича39'  
  42'Ди Мария Анхель (2:1)
(3:1) Ррахмани Амир55'  
(4:1) Осимхен Виктор65'  
(5:1) Элмас Эльиф72'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй Мариу 70' (Оливера Матиас ( 70') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 79' (Ндомбеле Танги ( 79') Политано Маттео 46' (Элмас Эльиф ( 46') Осимхен Виктор 79' (Распадори Джакомо ( 79') Кварацхелия Хвича 89' (Лосано Ирвинг ( 89')
Запасные: Сиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
Щесны ВойцехДанило Луис  44'Бремер ГлейсонАлекс СандроКьеза Федерико 73' (Миретти Фабио ( 73') Костич ФилипМаккенни УэстонЛокателли Мануэль 56' (Паредес Леандро ( 56') Рабио Адриен 83' (Соуле Матиас ( 83') Ди Мария Анхель 73' (Айлинг Самуэль ( 73') Милик Аркадиуш 56' (Кин Мойзе ( 56')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин Маттиа
13 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Да, так бывает. «Ювентус» за 17 туров пропустил 7 мячей, а за один матч против «Наполи» - пять. С невероятной статистикой туринцы подошли к битве лидеров – тут лучшая в Европе сухая серия и восемь побед подряд в Серии А. Многих не устраивало качество игры «Ювентуса», но такие результаты подняли команду Аллегри на второе место. Правда, сегодня же Турин со второй строчки упал.

Интересно, что «Милану» даже играть не пришлось, чтобы опередить «Ювентус». Это «Наполи» так мощно испортил статистику туринцев, подкорректировав им разницу мячей. А ведь от битвы лидеров ожидали футбола закрытого, итальянского. Но на стадионе имени Диего Армандо Марадоны бушевали страсти. «Наполи» не стал ждать, захватив инициативу после 10 минут разведки, а «Ювентус» не стал противиться.

Первый гол пришёл после флангового кросса, удара боковыми «ножницами» о Хвичи, сейва Щесны и добивания Осимхена – 1:0. «Ювентус» мог довольно быстро вернуться в игру: Ди Мария перехватил ужасающую передачу Ррахмани, улучшил позицию и пальнул в перекладину. После этого пришёл второй гол «Наполи». Осимхен и Хвича поменялись ролями: Виктор с правого края покатил на Кварацхелию, а тот в касание обкрутил Щесны, уложив мяч в «шестёрку» - 2:0.

Не сдавался только Ди Мария. Анхель молнией пронёсся по центру, обыгрался в «стеночку» с Миликом и ударом в касание из пределов штрафной площади поразил цель – 2:1. С таким счётом команды ушли на перерыв и, казалось, что интрига только разгорается. Но на второй тайм «Юве» выйти забыл. Через 10 минут после старта второй половины встречи Хвича оформил голевую передачу от угла поля. Кросс Кварацхелии ударом с лёту завершил Ррахмани, уложивший мяч в самый угол – 3:1.

Прошло ещё 10 минут и невероятный Хвича продолжил улучшать статистику, оформив ещё один ассист. Руй накрыл ужасный пас Бремера, мяч достался Кварацхелии, который грамотно осмотрелся и выдал мягчайший навес на Осимхена. Виктор мягко кивнул под перекладину – 4:1. А финальный гвоздь вогнал Элмас. Эльиф воспользовался передачей Ди Лоренцо, издевательски убрал на замахе Костича и пробил, с помощью рикошета от Алекса Сандро переиграв Щесны – 5:1.

Очень красивую победу одержал «Наполи», просто деклассировав трусливый «Ювентус» Макса Аллегри. Отметим шикарную форму Хвичи и Осимхена – у первого гол и два ассиста, у второго дубль и голевая передача.

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Ювентус Наполи
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
14 Января 2023 в 01:15
#AllegriOut
dvinjatka_789
14 Января 2023 в 01:06
Мужики, да не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
wild cat
14 Января 2023 в 01:03
вах.. какия пышныи пахароны устроили старай бапки гвардэйцы спалети..)) красивай вынас дряхлава тела..))
FORZAYOU
14 Января 2023 в 00:57
Клоунская игра в обороне + безвольные игрочишки. Ну да ладно... пятница 13 Макс скажет...
sagittarius
14 Января 2023 в 01:00
Ну, Наполи как бы тоже в этот же день играл...отмазка не прокатит)
ЮвиК
14 Января 2023 в 01:04
Ты лицо спалетти весь матч видел? Аллегри скажет это все из за пятницы 13 а на меня другой эффект был.
sagittarius
14 Января 2023 в 01:12
На лицо Спалетти не обратил внимания. Но поймал себя на мысли, что к сожалению не мог увидеть собственное лицо со стороны, поскольку оно выражало сожаление по поводу того, что на месте Бремера не играет Ругани. Ты можешь себе представить, какая гримаса должна быть у человека, сожалеющего об отсутствии великого Ругани!!!
ЮвиК
14 Января 2023 в 01:15
Примерно такая как в прошлом матче у Аллегри когда он орал, только в твоем случае орал "Ну почему он не поставил Ругани!!!"))))
sagittarius
14 Января 2023 в 00:56
Ну что же, это был не Кремонезе. Мистеру Аллегри чётко показали, чего стоит его футбол и как нужно играть. Не сомневаюсь, что тренер сумеет правильно объяснить объективную причину сегодняшнего провала. И всё же мне кажется, что главная вина Аллегри в этой игре - неспособность предугадать, что Бремер будет играть за Наполи. Уровень, показанный защитником (на секундочку сб. Бразилии) не тянет даже на Серию Ц.
ЮвиК
14 Января 2023 в 00:51
Хочется стоя поапплодировать современному атакующему стилю Наполи. Унизили по делу. Хотя чему удивляться если само руководство Ювентуса постоянно унижает чувства своих болельщиков. Когда сми писали что у Юве лучшая оборона в чемпионате, юве возвращается, любой фанат Юве который смотрит матчи видел что игры никакой нет и победы в большинстве своем это высосанные из пальца случайности. Никогда не считал себя мазохистом, но думаю уже пора начинать, к этому нас видимо готовят). Форца Наполи, Форца Аллегри, Форца руководство Юве!
Juventissimo
14 Января 2023 в 00:48
Ди Лаурентис сегодня весь Неаполь пригласит в ресторан. Гулять будут до утра. Аллегри опять придумает привычные отмазки про проклятье древних богов, проделки вудуистов и кочковатое поле, болельщики Ювентуса наймут киллера, Элканн терпеливо будет ждать окончания сезона и жизнь продолжится.
Вполне ожидаемый позор. Ждал 1-4, если честно, но ужасно ошибся:) Фортуна улыбается старательным и смелым, а не трусливым и деградирующим. Попрыгали от счастья за 6 сухих побед и получили полную авоську по самое небалуй.
ЮвиК
14 Января 2023 в 00:56
Конечно начнет, с Бонуччи в составе и Куадрадо не хватает, других же нет на замену, а при них мы всех рвем и показываем мегаатакующий футбол. И конечно Влаховича нет, он же баг нападения и один стоя у ворот мог бы штамповать голы пока 9 остальных игроков защищают ворота. И самый главный отмаз что нет Погба, он же всю команду за лето вокруг него построил и теперь нет этого великого звена, отсюда и унижения от таких середнячков как Наполи.
Juventissimo
14 Января 2023 в 01:00
Кальма сегодня вышла в отпуск, вот и не срослось. И Погба забыл обратиться за помощью к шаманам.
Alex1972
14 Января 2023 в 00:43
Гут..
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