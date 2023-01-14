Победный гол Хвичи и всего пять от Неаполя: «Наполи» унизил «Ювентус» в битве лидеров Серии А

«Наполи» и «Ювентус» сошлись в рамках 18-го тура Серии А.

Да, так бывает. «Ювентус» за 17 туров пропустил 7 мячей, а за один матч против «Наполи» - пять. С невероятной статистикой туринцы подошли к битве лидеров – тут лучшая в Европе сухая серия и восемь побед подряд в Серии А. Многих не устраивало качество игры «Ювентуса», но такие результаты подняли команду Аллегри на второе место. Правда, сегодня же Турин со второй строчки упал.

Интересно, что «Милану» даже играть не пришлось, чтобы опередить «Ювентус». Это «Наполи» так мощно испортил статистику туринцев, подкорректировав им разницу мячей. А ведь от битвы лидеров ожидали футбола закрытого, итальянского. Но на стадионе имени Диего Армандо Марадоны бушевали страсти. «Наполи» не стал ждать, захватив инициативу после 10 минут разведки, а «Ювентус» не стал противиться.

Первый гол пришёл после флангового кросса, удара боковыми «ножницами» о Хвичи, сейва Щесны и добивания Осимхена – 1:0. «Ювентус» мог довольно быстро вернуться в игру: Ди Мария перехватил ужасающую передачу Ррахмани, улучшил позицию и пальнул в перекладину. После этого пришёл второй гол «Наполи». Осимхен и Хвича поменялись ролями: Виктор с правого края покатил на Кварацхелию, а тот в касание обкрутил Щесны, уложив мяч в «шестёрку» - 2:0.

Не сдавался только Ди Мария. Анхель молнией пронёсся по центру, обыгрался в «стеночку» с Миликом и ударом в касание из пределов штрафной площади поразил цель – 2:1. С таким счётом команды ушли на перерыв и, казалось, что интрига только разгорается. Но на второй тайм «Юве» выйти забыл. Через 10 минут после старта второй половины встречи Хвича оформил голевую передачу от угла поля. Кросс Кварацхелии ударом с лёту завершил Ррахмани, уложивший мяч в самый угол – 3:1.

Прошло ещё 10 минут и невероятный Хвича продолжил улучшать статистику, оформив ещё один ассист. Руй накрыл ужасный пас Бремера, мяч достался Кварацхелии, который грамотно осмотрелся и выдал мягчайший навес на Осимхена. Виктор мягко кивнул под перекладину – 4:1. А финальный гвоздь вогнал Элмас. Эльиф воспользовался передачей Ди Лоренцо, издевательски убрал на замахе Костича и пробил, с помощью рикошета от Алекса Сандро переиграв Щесны – 5:1.

Очень красивую победу одержал «Наполи», просто деклассировав трусливый «Ювентус» Макса Аллегри. Отметим шикарную форму Хвичи и Осимхена – у первого гол и два ассиста, у второго дубль и голевая передача.