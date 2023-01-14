​«Наполи» лишь во второй раз забил пять мячей в ворота «Ювентуса»

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» разгромил туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели уже пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

Что до «Наполи», то команда забила пять мячей в ворота «Ювентуса» во всего лишь второй раз в своей истории. Впервые это случилось в ноябре 1988 года - тогда «Наполи» выиграл у «Ювентуса» в Турине со счетом 5:3, причем после первого тайма команда Марадоны вела со счетом 3:0.

В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде против «Салернитаны», это случится 21 января.