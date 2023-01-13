Спаллетти: «У меня нет проблем с Аллегри, но у него, похоже, проблемы со мной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вновь высказался о наставнике «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Ранее рулевой неаполитанцев заявил, что туринцы, вопреки словам Аллегри, обязаны бороться за Скудетто, учитывая ресурсы клуба и уровень состава.

«Я довольно хорошо знаю Аллегри, мне нечего скрывать. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, однако у него, как мне кажется, какие-то проблемы со мной», – заявил перед стартовым свистком Спаллетти в интервью DAZN.

Матч «Наполи» – «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. «Наполи» возглавляет Серию А с 44 очками, «Ювентус» – второй с 37 баллами.