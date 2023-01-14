Феррара: «Лучшая атака Италии разбила оборону «Ювентуса»

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» разгромил туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Чиро Феррара прокомментировал итоги провальной для его экс-команды игры против «Наполи» - подопечные Лучано Спаллетти прервали победную серию «Ювентуса», перед этим длившуюся восемь матчей.

- Думаю, это логично, что непобедимость «Ювентуса» была бита лучшим нападением чемпионата. Осимхен впервые забил большому клубу, браво. Но там были и ошибки Бремера, - цитирует слова Феррары calcionapoli1926.