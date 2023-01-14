Бывший футболист целого ряда итальянских клубов, среди которых и «Ювентус», и «Наполи», и «Лацио», Пауло ди Канио, испытывает отвращение от игры «Ювентуса». Он считает, что в английском чемпионате, где он также выступал в составе «Челси», туринский клуб шел бы последним. Такие мысли у него связаны с тем, что клуб не стремится продвигать атакующий футбол.

- В Англии туринский клуб с футболом Аллегри играл бы на уровне «Саутгемптона» или «Ноттингем Форест». Как можно играть лишь на то, чтобы не пропустить? - цитирует слова возмущенного ди Канио итальянское новостное агентство ITASportPress.