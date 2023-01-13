Аллегри: «Наполи» – очень организованный соперник»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью перед началом центрального матча тура против «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти возглавляет турнирную таблицу Серии А с 44 очками, а «Ювентус» идёт вторым, отставая на семь баллов.

«Наполи» имеет приличный задел по набранным очкам, но этот матч – противостояние первой и второй команд. Соперник отлично подготовлен, много забивает и мало пропускает, будет интересно.

Мы не обязательно должны полагаться на игру от обороны и контратаки. Наша задача – правильно распоряжаться мячом, когда мы его получаем. «Наполи» очень организованно действует без мяча, придётся нелегко», – заявил в беседе с DAZN Аллегри за несколько минут до старта встречи.