Гранат: «100% Хвича сейчас лучший игрок Серии А»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о выступлении полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в поединке против туринского «Ювентуса» (5:1) в 18-м туре чемпионата Италии.

«Игру Кварацхелии в матче с «Ювентусом» оценю на все десять баллов из десяти! Он действительно очень хороший матч провёл. Сто процентов Хвича сейчас лучший игрок Серии А», - приводит слова Граната издание «Чемпионат».

На счету Кварацхелии семь забитых мячей и семь голевых передач в 15 матчах текущего розыгрыша чемпионата Италии.

В настоящий момент «Наполи» лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом.