Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не пропускал в чемпионате 770 минут – серию прервал «Наполи»

13 Января 2023 • 23:36 Комментировать (1)
Наполи
5:1
Ювентус
2-й тайм

«Ювентус» пропустил в матче чемпионата Италии впервые с начала октября.

Коллектив Массимилиано Аллегри подошёл к битве с действующим лидером турнирной таблицы, не пропустив ни одного гола в восьми предыдущих встречах Серии А, однако в Неаполе впечатляющая серия быстро оборвалась: уже на 14-й минуте Виктор Осимхен отправил мяч в ворота Войцеха Щесны. Как отмечает Opta, для «бьянконери» этот пропущенный гол стал первым за 770 игровых минут в чемпионате – пятый показатель за всю историю турнира.

«Наполи» увеличит отрыв от «Ювентуса» до десяти очков, если сумеет удержать победный результат. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев поля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Juventissimo
13 Января 2023 в 23:43
Не получилось у Аллегри договориться с фортуной на конец матча...Что-то пошло не так. Любая серия когда-нибудь заканчивается. Везение, кстати, тоже.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
99 мин
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
5
1
1.82 3.75 4.50
Видео
14.01.23 в 17:00
Кремонезе Кремонезе
Монца Монца
2.70 3.35 2.70
Видео
14.01.23 в 20:00
Лечче Лечче
Милан Милан
6.20 4.20 1.55
Видео
14.01.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Верона Верона
1.38 5.40 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
00:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» не получал пять голов в чемпионате Италии почти 30 лет
00:07 · Италия. Серия Б
Кришито: «Дженоа» - это моя жизнь»
13 Января
23:48 · Италия. Серия А
Кварацхелия забил гол и сделал результативное действие в первом тайме игры с «Ювентусом»
23:47 · Италия. Серия А
Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером» слухи
23:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» не пропускал в чемпионате 770 минут – серию прервал «Наполи» 1
23:04 · Италия. Серия А
Аллегри: «Наполи» – очень организованный соперник»
22:25 · Италия. Серия А
Спаллетти: «У меня нет проблем с Аллегри, но у него, похоже, проблемы со мной»
22:22 · Италия. Серия А
Смоллинг не согласился на предложенные «Ромой» условия контракта
22:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 4
21:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Наполи» объявили составы на матч
21:23 · Италия. Серия А
Индзаги: «В последние месяцы «Интер» достаточно стабилен»
19:33 · Германия. Бундеслига
​Названа трансферная цель «Баварии» 1 слухи
17:40 · Италия. Серия А
​Моуринью дал понять, что он не согласен с директором «Ромы»
17:34 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милану» не нужны трансферы
17:29 · Италия. Серия А
​Пиоли высказался о наказании для игроков «Милана»
Все новости
Рекомендуем