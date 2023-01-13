«Ювентус» не пропускал в чемпионате 770 минут – серию прервал «Наполи»

«Ювентус» пропустил в матче чемпионата Италии впервые с начала октября.

Коллектив Массимилиано Аллегри подошёл к битве с действующим лидером турнирной таблицы, не пропустив ни одного гола в восьми предыдущих встречах Серии А, однако в Неаполе впечатляющая серия быстро оборвалась: уже на 14-й минуте Виктор Осимхен отправил мяч в ворота Войцеха Щесны. Как отмечает Opta, для «бьянконери» этот пропущенный гол стал первым за 770 игровых минут в чемпионате – пятый показатель за всю историю турнира.

«Наполи» увеличит отрыв от «Ювентуса» до десяти очков, если сумеет удержать победный результат. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев поля.