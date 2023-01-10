​Батистута: «Думаю, «Наполи» станет чемпионом»

Габриэль Батистута, который в своё время поиграл в Италии за «Фиорентину», «Рому» и «Интер», высказался о нынешнем сезоне Серии А.

«Думаю, «Наполи» станет чемпионом. Я болею на них, потому что считаю, что они этого заслуживают. Они пытались выиграть титул на протяжении семи или восьми лет. Они были близки, но всё же не добивались успеха. В этом сезоне я вижу, что они сильнее уверены в себе. Это важно», - высказался Батистута в интервью для DAZN.

На текущий момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти на семь очков опережает «Ювентус» и «Милан».