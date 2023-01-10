Ругани не хочет покидать «Ювентус»

Центральный защитник туринского «Ювентусе» Даниэле Ругани не хочет покидать свою команду. По информации от журналиста Николо Скиры, в аренде итальянца заинтересованы два клуба из Серии А – «Сампдория» и «Салернитана». Также футболист находится на радаре у нескольких иностранных клубов.

Тем не менее, как и отмечалось ранее, Ругани пока не намерен покидать «Ювентус», даже несмотря на отсутствие игровой практики. Более того, главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри очень ценит Даниэле в качестве запасного защитника.

В нынешнем сезоне Ругани провёл всего три матча в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.