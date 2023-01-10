Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ругани не хочет покидать «Ювентус»

10 Января 2023 • 12:50 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Центральный защитник туринского «Ювентусе» Даниэле Ругани не хочет покидать свою команду. По информации от журналиста Николо Скиры, в аренде итальянца заинтересованы два клуба из Серии А – «Сампдория» и «Салернитана». Также футболист находится на радаре у нескольких иностранных клубов.

Тем не менее, как и отмечалось ранее, Ругани пока не намерен покидать «Ювентус», даже несмотря на отсутствие игровой практики. Более того, главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри очень ценит Даниэле в качестве запасного защитника.

В нынешнем сезоне Ругани провёл всего три матча в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
12:50 · Италия. Серия А
Ругани не хочет покидать «Ювентус»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может продать Дюмфриса зимой, если получит подходящее предложение
10:41 · Италия. Серия А
«Рома» уверена в сохранении Смоллинга
08:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» обратилась к Малиновскому после трансфера в «Марсель»
06:37 · Италия. Серия А
Итальянского арбитра отстранили от футбола на месяц после скандального судейства матча «Монцы» с «Интером»
06:19 · Италия. Серия А
«Верона» не побеждала более четырёх месяцев
06:10 · Италия. Серия А
Жиру поблагодарил Льориса за совместные выступления 1
05:44 · Италия. Серия А
Кассано: «Рома» провела унылый матч, а критикуют «Милан»?
00:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» одолела «Болонью», проиграв первый тайм
09 Января
23:25 · Италия. Серия А
Копмейнерс прокомментировал слухи об интересе от «Ливерпуля» слухи
23:16 · Италия. Серия А
Моуринью сказал «нет» сборной Бразилии 1
22:34 · Италия. Серия А
«Верона» обыграла «Кремонезе» в битве главных неудачников Серии А
18:39 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Влаховича 2
18:27 · Италия. Серия А
​Лукаку снова угодил в лазарет «Интера»
18:14 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал штатного пенальтиста «Наполи» на вторую половину сезона
Все новости
Рекомендуем