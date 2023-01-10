Кассано: «Игра «Ювентуса» продолжает вызывать отвращение»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался о недавних успехах «Ювентуса».

Команда Массимилиано Аллегри выиграла восемь матчей кряду в Серии А, не пропустив ни одного гола, и теперь занимает вторую строчку в турнирной таблице.

«Сейчас многие говорят, что «Ювентус» возвращается, но лично у меня игра команды по-прежнему вызывает отвращение. 31% владения мячом в матче с «Удинезе» к 44 минуте – это нечто. Победы есть победы, но во всех этих матчах, кроме поединка с «Лацио», игра была ужасной», – цитирует TMW Кассано.

13 января «бьянконери» встретятся с действующими лидерами чемпионата – «Наполи».