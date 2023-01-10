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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Игра «Ювентуса» продолжает вызывать отвращение»

10 Января 2023 • 22:34 Комментировать (1)
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался о недавних успехах «Ювентуса».

Команда Массимилиано Аллегри выиграла восемь матчей кряду в Серии А, не пропустив ни одного гола, и теперь занимает вторую строчку в турнирной таблице.

«Сейчас многие говорят, что «Ювентус» возвращается, но лично у меня игра команды по-прежнему вызывает отвращение. 31% владения мячом в матче с «Удинезе» к 44 минуте – это нечто. Победы есть победы, но во всех этих матчах, кроме поединка с «Лацио», игра была ужасной», – цитирует TMW Кассано.

13 января «бьянконери» встретятся с действующими лидерами чемпионата – «Наполи».

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Ювентус Антонио Кассано
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Комментарии (1)
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venge
10 Января 2023 в 23:02
Точно не тебе рассуждать о вещах, которые вызывают отвращениe :)
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