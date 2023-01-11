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Чемпионат Италии. Серия А

Бонек предвкушает матч «Ювентуса» с «Наполи»

11 Января 2023 • 07:10 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

После поражения от «Интера» «Наполи» предстоит еще один большой матч, на сей раз против туринского «Ювентуса». Бывший футболист «Ювентуса» Збигнев Бониек поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, он считает, что она наполовину решит судьбу Скудетто. Напомним, что «Наполи» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в семь очков над «Миланом», а «Ювентус» выиграл семь своих последних матчей.

- Это фундаментальный матч, потому что «Ювентус» в случае победы может зацепиться за гонку за лидером. А вот победа «Наполи», по сути, обрежет ноги «Ювентусу», - цитирует слова польского экс-футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Збигнев Бонек
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НАПОЛИ ЮВЕНТУС
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