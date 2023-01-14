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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не получал пять голов в чемпионате Италии почти 30 лет

14 Января 2023 • 00:34 Комментировать (3)
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» громит туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели уже пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

В последний раз туринцы пропустили пять мячей в матче чемпионата Италии 30 мая 1993 года - тогда туринцев в последнем туре чемпионата огорчила вылетавшая из Серии А «Пескара». Тот матч также закончился со счетом 5:1, и любопытно, что первый мяч в ворота «Ювентуса» забил... Массимилиано Аллегри. 

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Ювентусом» в рамках восемнадцатого тура итальянского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Комментарии (3)
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wild cat
14 Января 2023 в 00:56
напали устроили пышнаи похараны старай синьёры..)) вобшым запинали бапку..))
Alex1972
14 Января 2023 в 00:44
Вдули старухе... Пять раз..
Juventissimo
14 Января 2023 в 00:40
Аллегри во всём уже отличился. Все антирекорды поставил, обновил, установил. После поражения от Монцы удивляться совершенно нечему. Всё впереди у Ювентуса, пока у руля Великий алленаторе.
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Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
5
1
1.82 3.75 4.50
Видео
14.01.23 в 17:00
Кремонезе Кремонезе
Монца Монца
2.70 3.35 2.70
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