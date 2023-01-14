«Ювентус» не получал пять голов в чемпионате Италии почти 30 лет

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» громит туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели уже пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

В последний раз туринцы пропустили пять мячей в матче чемпионата Италии 30 мая 1993 года - тогда туринцев в последнем туре чемпионата огорчила вылетавшая из Серии А «Пескара». Тот матч также закончился со счетом 5:1, и любопытно, что первый мяч в ворота «Ювентуса» забил... Массимилиано Аллегри.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Ювентусом» в рамках восемнадцатого тура итальянского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.