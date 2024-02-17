Магуайр: «В начале сезона мы ставили более серьёзные задачи, чем попадание в четвёрку»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, что думает о целях команды на сезон.

После 24 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Тоттенхэма» на шесть очков.

«В начале сезона мы не ставили перед собой задачу попасть в четвёрку – мы ставили более серьёзные цели. Но мы видим, где находимся сейчас, и должны быть реалистами. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов, это обязательное требование для нашего клуба», – цитирует UtdDistrict Магуайра.

18 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Лутон Таун».