Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»

«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Об интересе «красных дьяволов» к 22-летнему игроку ранее уже рассказывали различные английские издания. Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо: по данным трансферного эксперта, отдел по подбору персонала «Манчестер Юнайтед» уже одобрил кандидатуру Олисе. Лидер атаки «Кристал Пэлас» станет одной из целей манкунианцев на предстоящее лето.

При этом, как отмечает источник, пока неизвестно, как отнесётся к такой сделке Дэн Эшуорт, который в скором времени должен занять должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майкла Олисе в 50 млн евро.