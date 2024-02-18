Тен Хаг: «Мактоминай показывает отличную игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления полузащитника Скотта Мактоминая в нынешнем сезоне. Напомним, на прошлой неделе шотландец забил победный гол в ворота «Астон Виллы» и принёс своей команде три очка в рамках АПЛ.

«Мактоминай показывает отличную игру. Он забил очень много голов, но даже без этого Скотт помог нам работой в других областях. Конечно, он вполне может выйти в стартовом составе на матч с «Лутоном», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне 27-летний Мактоминай уже установил свой личный рекорд результативности. Шотландец забил 7 голов в 21 матче АПЛ – это больше, чем за предыдущие три кампании вместе взятые.