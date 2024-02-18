Тен Хаг прокомментировал очередную победу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление своей команды в матче против «Лутон Таун» (2:1).

Нападающий Расмус Хёйлунн отметился дублем уже к 7-й минуте встречи, однако оппоненты «красных дьяволов» быстро отыгрались. В оставшееся время голов забито не было. Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала пятой кряду во всех турнирах.

«Мы могли забить три или четыре безответных гола в начале, но упустили моменты, а после этого потеряли концентрацию и позволили сопернику вернуться в игру. Мы были недостаточно требовательны себе, сели слишком глубоко к своим воротам. Это было не очень хорошо, но после перерыва всё наладилось. У нас было очень много шансов забить третий гол, столько нереализованных выходов один на один», – цитирует BBC тен Хага.