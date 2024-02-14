Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил приближающееся назначение Дэна Эшуорта на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент функционер занимает аналогичный пост в «Ньюкасле». По сведениям Романо, Эшуорт ответил согласием «Манчестер Юнайтед» после переговоров с представителями INEOS. Теперь «красным дьяволам» осталось лишь договориться с «сороками» об условиях перехода.

Как ранее сообщили английские СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» согласуют сделку по Дэну Эшуорту уже на следующей неделе.

До назначения в «Ньюкасл» Эшуорт работал в «Брайтоне», сборной Англии и «Вест Бромвиче».