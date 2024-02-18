«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее назначить Эшуорта на пост спортивного директора

«Манчестер Юнайтед» на следующей неделе предпримет очередную попытку переманить в свои ряды спортивного директора «Ньюкасла» Дэна Эшуорта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы поскорее хотели бы назначить английского специалиста.

Напомним, желание пригласить Эшуорта возникло у новых владельцев «Манчестер Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэтклиффом. Руководство манкунианцев осталось под большим впечатлением от той работы, которую Эшуорт проделал в «Ньюкасле».

Отметим, что «сороки» в прошлом сезоне смогли занять четвёртое место в АПЛ, благодаря чему клуб сыграл групповом этапе Лиги чемпионов.