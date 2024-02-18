Названа самая посещаемая команда АПЛ

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Манчестер Юнайтед» является самой посещаемой командой чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

В среднем матчи манкунианцев посещают 56 тысяч человек. Также в тройке лидеров по этому показателю находятся «Тоттенхэм» (48 тысяч) и «Арсенал» (46 тысяч).

Далее идут «Ньюкасл» (45,7 тысяч), «Ливерпуль» (45,4 тысяч), «Манчестер Сити» (40 тысяч) и «Челси» (37 тысяч).

Напомним, после 24 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 41 набранное очко. Лидирует же «Ливерпуль», опережающий манкунианцев на 16 баллов.