Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа самая посещаемая команда АПЛ эксклюзив

18 Февраля 2024 • 11:18 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
1 4.40 X 4.30 2 1.75
Через 7 ч. 19 мин.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Манчестер Юнайтед» является самой посещаемой командой чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

В среднем матчи манкунианцев посещают 56 тысяч человек.  Также в тройке лидеров по этому показателю находятся «Тоттенхэм» (48 тысяч) и «Арсенал» (46 тысяч).

Далее идут «Ньюкасл» (45,7 тысяч), «Ливерпуль» (45,4 тысяч), «Манчестер Сити» (40 тысяч) и «Челси» (37 тысяч).

Напомним, после 24 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 41 набранное очко. Лидирует же «Ливерпуль», опережающий манкунианцев на 16 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
11:18
Названа самая посещаемая команда АПЛ
08:00
Непобедимые: «МЮ» не проигрывает в 2024 году и приближается к зоне Лиги чемпионов
02:09
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Февраля
18:36
Ставка и прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед АПЛ —18 февраля 2024
18:17
Прогноз на точный счёт матча Лутон Таун — Манчестер Юнайтед АПЛ — 18 февраля 2024
15:55
Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ
13:02
Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
11:43
Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»
00:25
Магуайр: «В начале сезона мы ставили более серьёзные задачи, чем попадание в четвёрку»
16 Февраля
22:42
Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца
21:24
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
11:44
Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 5
10:09
Моуринью: «Надеюсь, у «Манчестер Юнайтед» всё будет хорошо»
15 Февраля
16:27
Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони
16:17
Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде
15:15
Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»
00:08
Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»
14 Февраля
23:43
Романо: «Эшуорт ответил согласием «Манчестер Юнайтед»
22:37
«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе
19:57
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»
02:28
Гранд Серии А пополнил число претендентов на Марсьяля
02:11
«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ
00:46
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за игрока «Эвертона»
13 Февраля
20:49
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
15:30
​АПЛ одобрила перемены в управлении «Манчестер Юнайтед»
14:45
«Манчестер Юнайтед» ещё не определился, будет ли продлевать контракт с Вараном
11:12
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11 Февраля
22:13
Тен Хаг объяснил, почему заменил Шоу в перерыве
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» «Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
11:26 · Англия. Премьер-лига
Бенитес готов возглавить сборную Англии
10:41 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вернулся в гонку за топ-4» 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» повторила интересный рекорд «Ливерпуля»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не тот человек, который может давать советы Холанну»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» выдвинул условие нападающему «Манчестер Юнайтед» Рэшфорду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о чемпионстве «Арсенала»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Хороший матч»
00:03 · Англия. Премьер-лига
С Родри на поле «Манчестер Сити» не проигрывает уже 56 матчей кряду
17 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Галлахер: «Мы чуть разочарованы»
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Очень хорошее выступление»
23:07 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «Надо играть ответственнее»
22:46 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц: «Ранний гол был важным»
Все новости
Рекомендуем