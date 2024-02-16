Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца

Полузащитник «Лутон Таун» Росс Баркли набрал впечатляющую форму.

Известный статистический портал WhoScored оценил игру 30-летнего футболиста в последних шести матчах Премьер-лиги в 8,01 балл – второй показатель за данный период. Выше англичанина в рейтинге расположился лишь Букайо Сака из «Арсенала» – 8,05. Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити» (7,87), четвёртую позицию занял ещё один представитель «горожан» – Родри (7,84), а пятым стал «канонир» Деклан Райс (7,81).

Росс Баркли пополнил ряды «Лутона» в августе прошлого года. На счету экс-игрока «Челси» три забитых мяча и три ассиста в 18 матчах АПЛ-2023/24.