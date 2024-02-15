Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал манкунианцам приобрести нападающего «Брентфорда» Айвена Тони.

По мнению эксперта, такой уверенный и заряженный на успех футболист, как Тони, мог бы помочь «красным дьяволам».

«Айвен — потрясающий игрок и очень уверенный в себе парень. Тони будет оказывать колоссальное влияние на результаты команды, поскольку он заряжен на успех. Айвен очень хочет доказать свою значимость», — цитирует Саа Metro.

В нынешнем сезоне 27-летний Тони провёл за «Брентфорд» четыре матча, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 35 миллионов евро.