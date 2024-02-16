Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что получит золотые медали АПЛ за сезон-2017/18. В этой кампании манкунианцы финишировали на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 19 очков. Тем не менее, есть один важный нюанс, который раскрыл сам португалец.

«Возможно есть шанс, что мы выиграем чемпионат сезона-2017/18. Если «Манчестер Сити» признают виновными в финансовых нарушениях, клуб лишат очков и чемпионами будем считаться мы», – сказал Моуринью в интервью FIVE.

Напомним, Моуринью за свою карьеру трижды становился чемпионом Англии, но все эти трофеи португалец взял во главе «Челси».