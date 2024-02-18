Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил ближайшего соперника своей команды в лице «Лутона», с которым манкунианцы встретятся сегодня в рамках Английской премьер-лиги.

«Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне. Думаю, они ни разу не проигрывали с отставанием более чем в один гол. Позже они добились реального прогресса, чем я очень впечатлён», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем.

«Лутон» находится на семнадцатом месте в Английской премьер-лиге. Команда проводит свой дебютный сезон в элитном дивизионе Англии после выхода из Чемпионшипа.