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Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»

18 Февраля 2024 • 14:20 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
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Через 3 ч. 38 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил ближайшего соперника своей команды в лице «Лутона», с которым манкунианцы встретятся сегодня в рамках Английской премьер-лиги.

«Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне. Думаю, они ни разу не проигрывали с отставанием более чем в один гол. Позже они добились реального прогресса, чем я очень впечатлён», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем.

«Лутон» находится на семнадцатом месте в Английской премьер-лиге. Команда проводит свой дебютный сезон в элитном дивизионе Англии после выхода из Чемпионшипа.

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