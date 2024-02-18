​Хёйлунн забил самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ

В воскресенье в чемпионате Англии проходит матч между «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед». Форвард «красных дьяволов» Расмус Хёйлунн очень быстро оформил дубль. Первый гол датчанин забил уже на 37-й секунде. Это самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги, на что указывает Opta.

Кроме того, Хёйлунн обеспечил «Манчестер Юнайтед» самое быстрое преимущество 2:0 в гостевой игре АПЛ – на седьмой минуте.

Стоит отметить, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем «Лутон Таун» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.

Хёйлунн установил рекорд АПЛ