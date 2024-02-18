Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хёйлунн забил самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ

18 Февраля 2024 • 20:51 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Манчестер Юнайтед
1 4.40 X 4.30 2 1.75
2-й тайм

В воскресенье в чемпионате Англии проходит матч между «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед». Форвард «красных дьяволов» Расмус Хёйлунн очень быстро оформил дубль. Первый гол датчанин забил уже на 37-й секунде. Это самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги, на что указывает Opta.

Кроме того, Хёйлунн обеспечил «Манчестер Юнайтед» самое быстрое преимущество 2:0 в гостевой игре АПЛ – на седьмой минуте.

Стоит отметить, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем «Лутон Таун» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.

Хёйлунн установил рекорд АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
20:51
​Хёйлунн забил самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ
20:15
​Хёйлунн забил самый быстрый гол «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне
19:55
​Хёйлунн установил рекорд АПЛ
18:32
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Лутон Таун»
16:42
Тен Хаг: «Мактоминай показывает отличную игру»
15:50
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее назначить Эшуорта на пост спортивного директора
15:32
​«Манчестер Юнайтед» может отказаться от разочаровавшего игрока
14:20
Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»
11:18
Названа самая посещаемая команда АПЛ 1
08:00
Непобедимые: «МЮ» не проигрывает в 2024 году и приближается к зоне Лиги чемпионов
02:09
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Февраля
18:36
Ставка и прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед АПЛ —18 февраля 2024
18:17
Прогноз на точный счёт матча Лутон Таун — Манчестер Юнайтед АПЛ — 18 февраля 2024
16:02
Агент Теля прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
15:55
Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ
13:02
Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
11:43
Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»
00:25
Магуайр: «В начале сезона мы ставили более серьёзные задачи, чем попадание в четвёрку»
16 Февраля
22:42
Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца
21:24
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
11:44
Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 7
10:09
Моуринью: «Надеюсь, у «Манчестер Юнайтед» всё будет хорошо»
15 Февраля
16:27
Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони
16:17
Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде
15:15
Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»
00:08
Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»
14 Февраля
23:43
Романо: «Эшуорт ответил согласием «Манчестер Юнайтед»
22:37
«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе
19:57
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»
02:28
Гранд Серии А пополнил число претендентов на Марсьяля
02:11
«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ
00:46
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за игрока «Эвертона»
13 Февраля
20:49
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
15:30
​АПЛ одобрила перемены в управлении «Манчестер Юнайтед»
14:45
«Манчестер Юнайтед» ещё не определился, будет ли продлевать контракт с Вараном
11:12
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11 Февраля
22:13
Тен Хаг объяснил, почему заменил Шоу в перерыве
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 Моуринью может возглавить английский суперклуб
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
0
5
5.00 4.00 1.61
Видео
81 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
2
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
21:00 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» вступил в борьбу за звёздного форварда – он стоит 150 млн евро слухи
20:55 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Шеффилд Юнайтед»: «Всё испортило удаление»
20:51 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн забил самый быстрый гостевой гол «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Капитан «Брайтона»: «Топ-выступление»
20:27 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» тратит на зарплаты больше всех в Европе 3
20:15 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн забил самый быстрый гол «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне
20:09 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Большинство всегда дает преимущество»
19:55 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн установил рекорд АПЛ
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил 5 мячей «Шеффилд Юнайтед», проведя почти весь матч в большинстве
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Хавбек «Челси» Галлахер принял решение по будущему
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Лутон Таун»
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелен на топ-защитника с ценником в 100 млн евро
18:13 · Англия. Премьер-лига
​Осимхен решил, где хочет играть
18:07 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может подписать защитника примерно за 55 млн евро
Все новости
Рекомендуем