​«Лутон» забивает уже в 12 матчах кряду - лучшая серия для дебютанта с 2017 года

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить. Хозяева поля быстро пропустили два мяча, но все же сумели быстро отыграть один мяч.

Он не помог вырвать ничью и получить хотя бы очко, но зато продлил серию из уже двенадцати матчей чемпионата, в которых «Лутон» забивает. Это лучшая подобная серия для новичка АПЛ с тех пор, как «Бернли» с декабря 2016 года по март 2017 также забивал в двенадцати матчах чемпионата кряду.

В следующем туре английского чемпионата «Лутону» предстоит сыграть против «Ливерпуля».