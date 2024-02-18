​Хёйлунн забил самый быстрый гол «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Лутону», где ему удалось забить очень быстрый гол. Уже на 37-й секунде игры датский нападающий Расмус Хейлунн переправил мяч в сетку ворот соперника, и это был самый быстрый гол подопечных нидерландского тренера Эрика тен Хага в текущем сезоне, причем с учетом всех турниров, в которых принял участие клуб.

Напомним, что Хейлунн выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года.

Следить за событиями матча между «Лутон Тауном» и «Манчестер Юнайтед» можно посредством онлайн-трансляции.