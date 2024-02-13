«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду

Нападающий «Копенгагена» Руни Бардагжи интересен множеству клубов из ведущих европейских чемпионатов.

Ранее «красные дьяволы» уже фигурировали в числе претендентов на 18-летнего игрока. По информации журналиста Экрема Конура, именно манкунианцы в настоящий момент лидируют в гонке за шведским вундеркиндом, чей контракт с «Копенгагеном» истекает в конце 2025 года.

В активе Руни Бардагжи десять забитых мячей в 29 поединках за датский коллектив в текущем сезоне. В трёх матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов юный форвард отличился однажды – его «жертвой» стал именно «Манчестер Юнайтед».