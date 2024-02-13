«Манчестер Юнайтед» ещё не определился, будет ли продлевать контракт с Вараном

Руководство «Манчестер Юнайтед» имеет сомнения насчёт того, что у центрального защитника Рафаэля Варана есть будущее в клубе. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, француз может покинуть «Олд Траффорд» в конце сезона на правах свободного агента.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» хочет подождать ещё немного времени, прежде чем принимать решение о будущем Варана. 30-летний Рафаэль в первой половине сезона не был регулярным игроком стартового состава в своём клубе. В новом году ситуация немного улучшилась.

Варан в этом розыгрыше АПЛ отметился одним голом в 15 матчах.