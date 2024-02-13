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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ одобрила перемены в управлении «Манчестер Юнайтед»

13 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
18.02 19:30

В декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что 25% акций клуба выкупил Джим Рэтклифф. Более того, компания INEOS получила право на управление всеми футбольными делами «красных дьяволов».

Теперь, как сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Том Морган, Английская премьер-лига одобрила сделку. Это означает, что новый владелец «Манчестер Юнайтед» может приступить к полноценной работе.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 18 февраля – против «Лутон Таун» на выезде.

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