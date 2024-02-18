В «Манчестер Юнайтед» решили оставить тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заслужил доверие новых владельцев клуба.

В воскресенье «красные дьяволы» взяли верх над «Лутон Таун» (2:1) и вернулись в борьбу за место в четвёрке, дающее право выступать в Лиге чемпионов. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, новые владельцы «Манчестер Юнайтед» впечатлены работой нидерландского наставника и видят его частью долгосрочного проекта клуба.

Напомним, что ранее в СМИ появлялись слухи о возможном расставании манкунианцев с тен Хагом после завершения сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ по прошествии 25 туров. Идущие выше «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» набрали на пять и три очка больше соответственно.