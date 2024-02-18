Невилл: «Хёйлунн очень хорош»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями после победы команды над «Лутон Таун» (2:1).

«Красные дьяволы» взяли верх в поединке Премьер-лиги благодаря дублю Расмуса Хёйлунна. Датчанин продолжил собственную результативную серию, отличившись дважды уже к 7-й минуте встречи. «Шляпники» быстро отыграли один гол, но не смогли спастись от поражения.

«Хёйлунн был очень хорош, но «Манчестер Юнайтед» позволил «Лутону» вернуться в игру. Думаю, после этой победы можно сказать, что команда оказывает реальное давление на «Астон Виллу» и «Тоттенхэм» в таблице», – заявил телеэксперт Sky Невилл.