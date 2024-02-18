«Манчестер Юнайтед» впервые не проиграл в пяти матчах АПЛ подряд под руководством тен Хага

В воскресенье, 18 февраля, «Манчестер Юнайтед» встречался на выезде с «Лутон Таун» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 2:1.

Стоит сказать, что данный результат позволил «Манчестер Юнайтед» продлить свою беспроигрышную серию в АПЛ до пяти матчей. Манкунианцы впервые под руководством Эрика тен Хага выдали такую серию. В прошлом сезоне самый длительный беспроигрышный отрезок «Манчестер Юнайтед» составил четыре матча.

Добавим, что в ходе нового рекорда «Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Астон Виллу» и «Лутон Таун», а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом».