Непобедимые: «МЮ» не проигрывает в 2024 году и приближается к зоне Лиги чемпионов

Критикуемый «Манчестер Юнайтед» пока радует своих болельщиков в 2024 году. Во всех турнирах команда провела 6 матчей, выиграв 5 и однажды сыграв вничью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, выправит ли Эрик тен Хаг ситуацию.

6 матчей без поражений: логичный исход или удача?

Статистика – вещь удивительная. С одной стороны, «МЮ» не проигрывает, и это факт, с другой – команда не смогла выиграть только раз, что намекает на хорошую форму. Однако если погрузиться в каждый результат по отдельности, то видно, что никакой единой системы нет. Разве что в поединках с «Уиганом» в Кубке Англии и «Вест Хэмом» в Премьер-лиге вопросов к «красным дьяволам» не было, а вот остальные четыре матча…

Даже с «Ньюпортом» в Кубке «красные дьяволы» мучились. Ничья в поединке с «Тоттенхэмом» – это скорее удача «МЮ». Поединок против «Астон Виллы» был проигрышным по своей сути, но «манкунианцы» сумели в концовке вырвать победу. Во встрече с «Вулверхэмтоном» подопечные тен Хага, наоборот, упускали почти выигранный поединок, пропустив дважды. Победный гол Майну – это ещё одна улыбка удачи.

Иными словами, «МЮ» точно не набрал какой-то крейсерский ход, и текущая серия – это скорее успешное стечение обстоятельств.

И всё же тен Хаг не поплыл и продолжает пытаться

Тем не менее надо всё же отметить, что Эрик тен Хаг не поплыл в ситуации, когда все вокруг только и обсуждали, кто же его заменит. Нидерландец находится под сумасшедшим прессом, но он не сдаётся и ищет варианты. При этом он явно не потерял раздевалку. Тот факт, что «МЮ» вырывает победы в концовке, доказывает, что игроки продолжают биться и сражаться. Какой-то апатии в коллективе нет, и это важно.

При этом нидерландский специалист продолжает упорно искать варианты. Прямо на глазах растут Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Глупо отрицать роль тен Хага в прогрессе молодых ребят. Начал забивать Расмус Хёйлунн. В первой части сезона датчанин не выглядел подходящим форвардом, но сейчас, кажется, нидерландский специалист нашёл ему правильное место и вселил в форварда уверенность.

При этом тен Хаг продолжает активно бороться со всеми сложностями. Маркус Рэшфорд не только не играет, но недавно ещё и загулял. Лисандро Мартинес едва успел выздороветь, как снова получил травму. Каземиро никак не наберёт те кондиции, ради которых его «МЮ» в принципе покупал. Однако тен Хаг решает эти проблемы.

Тен Хаг ещё может спасти сезон

Эрик тен Хаг выглядел, да и продолжает выглядеть как один из кандидатов на отставку. Однако он эту ситуацию может выправить. После победы над «Астон Виллой» до зоны Лиги чемпионов осталось не так много. При этом и бирмингемцы, и опережающий их «Тоттенхэм» не выглядят совсем уж непобедимыми. Добавим к этому, что «МЮ» продолжает борьбу в Кубке Англии. Если тен Хаг завершит сезон в четвёрке, то это уже будет результат, который должен сохранить ему место в клубе, а выигранный трофей только добавит ему плюсов.

При этом надо понимать, что текущая форма «МЮ» хрупка. Неважно, кто там дальше в календаре у команды, «красные дьяволы» показывают футбол не такой, чтобы прямо обыгрывать всех подряд. Однако уверенность, ставка на голодную молодёжь, отсутствие еврокубков – всё это вместе может помочь «МЮ» добиться результата.

Роман Андреев