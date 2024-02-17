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Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»

17 Февраля 2024 • 11:43 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
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18.02 19:30

Центральный защитник «Лутона» Теден Менги рассказал о том, что часто общается с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. Отметим, что сам Менги является воспитанником манкунианцев.

«Он часто присылает мне сообщения. Я очень горд находиться в контакте с Рио. Я рос болельщиком «Манчестер Юнайтед». Пока в моём детстве все фанатели от Криштиану Роналду, моим кумиром был Рио Фердинанд», – цитирует Менги Centre Devils.

Менги ранее попал на радары двух лондонских клубов – «Кристал Пэлас и Фулхэма». В этом сезоне 21-летний Теден отметился одним голом в Английской премьер-лиге

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рио Фердинанд Лутон Таун Теден Менги ещё теги

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