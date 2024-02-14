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«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе

14 Февраля 2024 • 22:37 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
18.02 19:30

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт близок к уходу в «Манчестер Юнайтед».

Как следовало из недавних отчётов английских СМИ, функционер был обозначен владельцами «красных дьяволов» в качестве главной цели на должность спортивного директора. По обновлённым данным журналиста Крэйга Хоупа, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» уже провели переговоры. Ожидается, что окончательная договорённость между клубами будет достигнута совсем скоро – на следующей неделе.

Дэн Эшуорт работает в «Ньюкасле» с 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 24-х туров.

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