«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт близок к уходу в «Манчестер Юнайтед».

Как следовало из недавних отчётов английских СМИ, функционер был обозначен владельцами «красных дьяволов» в качестве главной цели на должность спортивного директора. По обновлённым данным журналиста Крэйга Хоупа, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» уже провели переговоры. Ожидается, что окончательная договорённость между клубами будет достигнута совсем скоро – на следующей неделе.

Дэн Эшуорт работает в «Ньюкасле» с 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 24-х туров.